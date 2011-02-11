Директор гранитной мастерской познакомился с Фатимой

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Житомирской области разоблачили бизнесмена, который на своем предприятии по обработке гранита незаконно эксплуатировал нелегальных мигрантов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, установлено, что в октябре 2010 года в Киеве этот директор познакомился с иностранкой по имени Фатима и узнал от нее, что она знает четырех нелегалов из одной из азиатских стран, которым крайне необходимая работа. Воспользовавшись случаем, бизнесмен через новую знакомую предложил нелегалам трудоустроиться у него на фирме офисными работниками. При этом он пообещал им надлежащую оплату труда и другие привилегии работников его фирмы.

На протяжении почти четырех месяцев директор предприятия вынуждал нелегалов работать разнорабочими на обработке гранита, зарплату не выплачивал, надлежащий отдых и питание не организовал.

По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Следствием устанавливается личность женщины, завербовавшей иностранцев.