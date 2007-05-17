В центре Симферополя зажгли сотни свечей в память о депортации крымских татар

Активисты Крымскотатарского молодежного центра организовали сегодня вечером на главной площади Симферополя траурную акцию "Зажги огонек в своем сердце" в память о массовой депортации крымских татар из Крыма в мае 1944 года.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Ленина собралось около 500 человек (непосредственно участники акции и зрители) - преимущественно молодежь. Акция "Зажги огонек в своем сердце" началась около 20.00. С наступлением сумерек участники акции зажгли на площади сотни маленьких свечей.

Из горящих свечек они выложили карту Крымского полуострова, в центре которой была составлена цифра "63" - 18 мая 2007 года отмечается 63-я годовщина депортации крымских татар из Крыма. Помимо этого, из свечей была выложена надпись "No discrimination" ("Нет дискриминации"), а также символика флага крымскотатарского народа.

В акции приняли участие не только молодые крымские татары, но и жители автономии других национальностей.

Как сообщалось, в мае 1944 года Сталин подписал подготовленное НКВД постановление "О выселении крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую ССР".

18 мая 1944 года началась депортация крымских татар из Крыма, по разным данным, депортации подверглись от 180 тыс. до 191 тыс. человек.

Процесс возвращения в Крым начался в конце 80-х - начале 90-х годов. Сейчас население Крыма составляет более 1,9 млн. человек, из них более 260 тысяч - крымские татары.