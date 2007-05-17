В Крым привезли тело татарского лидера времён нацистской оккупации

Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ надеется, что траурные мероприятия 18 мая - в 63-ю годовщину депортации крымских татар с территории полуострова - пройдут без провокаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса, об этом М.ДЖЕМИЛЕВ заявил сегодня во время встречи с первым секретарем политического отдела Посольства США в Украине Джорджем КЕНТОМ.

Лидер Меджлиса, в частности, сообщил дипломату, что по окончании траурного всекрымского митинга крымских татар в Симферополе состоится церемония перезахоронения в Бахчисарае праха "выдающего государственного деятеля крымско-татарского народа" Эдиге Кырымала, останки которого, по словам М.ДЖЕМИЛЕВА, сегодня были привезены из Германии. "Сегодня ряд крымских политиков заявляют, что захоронение на территории Крыма Эдиге Кырымала противозаконно, - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ, - но в связи с этим и у нас тогда вызывает возмущение нахождение до сих пор в Крыму ряда памятников так называемых "советских деятелей". Что же теперь воевать с могилами?".

М.ДЖЕМИЛЕВ также заявил, что, несмотря на поступившую информацию о возможных провокациях, которые планируются отдельными политическими силами в день захоронения Э.Кырымала, все пройдет спокойно, "учитывая, что этот день является скорбным для многих народов Крыма".

Как сообщалось, с начала этой недели в крымских СМИ муссируется тема возможного захоронения в Крыму останков Э.Кырымала. Ряд СМИ отмечают, ссылаясь на данные крымских историков, что Э.Кырымал (Шинкевич) активно сотрудничал с немецкими оккупантами, в декабре 1941 года ездил в Берлин, где из членов крымско-татарской эмиграции пытался создать национальное представительство и добиться от Гитлера создания татарского государства. В ноябре-декабре 1942 года он был членом симферопольского мусульманского комитета в оккупированном Крыму. В январе 1943 года официально признан нацистами главой крымско-татарского национального центра. 17 марта 1945 года Э.Кырымал был признан правительством Третьего рейха единственным официальным представителем крымских татар. После войны жил в Западной Германии, там и был похоронен.