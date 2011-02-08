Пираты убили моряка судна, на борту которого есть украинцы

Сомалийские пираты убили одного из членов экипажа судна MV Beluga Nomination, на борту которого есть украинцы.

Как сообщает Российский профессиональный союз моряков, по последней информации, поступившей из головного офиса Beluga Shipping, на сегодняшний день потери среди экипажа Beluga Nomination, захваченного 24 января, составляют три человека.

«На борту Beluga Nomination произошло еще одно убийство: вслед за филиппинским моряком пираты застрелили второго члена экипажа, – сказал глава компании Niels Stolberg. – В то же время старший механик, опасаясь ухудшения ситуации, попытался сбежать с судна, по примеру своих спасенных коллег, и прыгнул за борт. Его до сих пор не нашли. Мы по-настоящему шокированы произошедшим и скорбим вместе с семьями погибших и плененных моряков».

Таким образом, как сообщает пресс-служба Beluga Shipping, на борту судна находится семь человек, в том числе один россиянин. Информацию о том, что он жив, подтвердил семье моряка губернатор Калининградской области Николай ЦУКАНОВ, ссылаясь на МИД РФ.

По информации, поступившей из открытых источников, компания приступила к переговорам с сомалийскими пиратами, но подробности операции держатся в секрете.

Семеро членов экипажа, включая капитана, оставшиеся на борту, целы и невредимы, но их психологическое здоровье, несомненно, подорвано. Оперативный штаб Beluga Shipping сохраняет связь с экипажем по телефону и продолжает работу с внешними консультантами, чтобы прекратить пытки над моряками. Также известно, что двое моряков, спасенных датским военным кораблем, уже находятся дома в полной безопасности.

Между тем, полиция Бремена впервые возбудила уголовное дело по захвату торгового судна и направила следователей в Индийский океан для проведения расследования.

Как сообщал УНИАН, Beluga Nomination было захвачено 24 января в Аравийском море за 100 км от Сейшельских островов.

По данным МИД Украины, в состав экипажа входят 12 человек: граждане Украины, России, Филиппин и Польши. В то же время точное количество граждан Украины неизвестно

Позже появилась информация, что с сухогруза сбежали двое моряков, предположительно украинцы.