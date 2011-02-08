Самая мощная в Украине ветроустановка готова к работе

В феврале 2011 года в Новоазовском районе Донецкой области будут запущены самые крупные в Украине ветроагрегаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава Донецкой обладминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

Он отметил, что первая электроэнергия будет выработана новоазовскими ветроагрегатами 19 февраля.

«В начале марта мы поедем в Новоазовский район смотреть на новые ветроагрегаты. Три штуки уже там смонтированы, которые самые большие в Украине, по 2,5 МВт», - отметил А.БЛИЗНЮК.

Напомним, в Новоазовском Донецкой области районе немецкая компания «Fuhrlaender» реализует проект по установке 23 ветроагрегатов мощностью 2,5 МВт на базе краматорских машиностроительных предприятий.