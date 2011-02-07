Кабмин намного упростит таможенные процедуры для поезда "Викинг"

Правительство значительно упростит таможенные процедуры для поезда «Викинг».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Литовской республики Аудронюсом АЖУБАЛИСОМ.

«Правительство специально поручит нашим таможенникам значительно упростить таможенные процедуры для поезда «Викинг». Нам выгодно, чтобы этот маршрут заработал на полную мощность», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что для упрощения таможенных процедур можно принять решение о введении совместных украинско-литовских таможенных постов. По его словам, в участии в проекте «Викинг» заинтересованы также Сирия, Ливан и Турция.

Напомним, что поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал работу в 2003 году. Общая длина его маршрута составляет 1733 км. Поезд проходит через Украину, Беларусь и Литву и соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

Поезд "Викинг" курсирует по маршруту Ильичевск (Украина) - Минск (Беларусь) - Клайпеда (Литва).