В западных областях и Киеве пройдет снег с дождем

В понедельник, 7 февраля, по прогнозам синоптиков, ночью в восточных и западных областях Украины, днем в западной половине ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах восточной части местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью и утром в восточных областях и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; на Прикарпатье, в Одесской области и в Крыму ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

В Киеве и области сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, днем пройдет небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла. По г. Киеву температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.