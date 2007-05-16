Ющенко выступит перед ”чистой и честной” Верховной Радой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступит с ежегодным посланием перед новым составом Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил сегодня глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Он отметил, что заявления отдельных народных депутатов от коалиции о необходимости выступления Президента Украины с ежегодным посланием к Верховной Раде являются наивной попыткой добиться признания дееспособности и полномочий парламента пятого созыва, распущенного президентским Указом еще 2 апреля.

«Послание к Верховной Раде является конституционной нормой, и Президент непременно выступит с парламентской трибуны. Однако это произойдет только тогда, когда после внеочередных выборов в зале под куполом соберется новый депутатский корпус», – сказал В.БАЛОГА.

Глава Секретариата также сообщил, что президентское послание в целом подготовлено. «Президент объявит свое виденье ближайших, среднесрочных и стратегических приоритетов страны, выступит с конкретными инициативами. Вполне возможно, что в окончательный вариант обращения будут внесены некоторые коррективы, которые будут учитывать быстроту изменений ситуации в стране. Однако по сути, мировоззренчески послание не изменится», – отметил В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата обратил внимание, что нынешнее послание к ВР Президент произнесет в новых общественно-политических условиях. «В государственную практику будут внедрены внеочередные выборы парламента, которые еще до недавнего времени считались лишь теоретически возможными. Верховная Рада, как и политикум в целом, будут качественно обновлены. Поэтому глава государства надеется, что положения его послания будут восприниматься и воплощаться с позиций высшей ответственности за государство. Президент выступит в парламенте, который будет чище и честнее по сравнению с распущенной Верховной Радой», – сказал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 12 марта с.г. заместитель председателя Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сообщил, что в ближайшее время В.ЮЩЕНКО определится с конкретной датой выступления в парламенте с посланием. «Я надеюсь, что до конца месяца (марта – УНИАН) Президент выступит с посланием в парламенте», - сказал И.ПУКШИН.

2 апреля 2007 г. Президент подписал Указ о проведении досрочных парламентских выборов 27 мая 2007 г. 26 апреля Президент подписал другой указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

11 мая Верховная Рада поручила председателю ВР Александру МОРОЗУ обратиться к Президенту, чтобы он безотлагательно подал в парламент свое ежегодное послание.

14 мая директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН отметил, что послание Президента в Верховную Раду готово, но с правовой точки зрения главе государства не к кому обращаться.