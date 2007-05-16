Костенко: наша экономика – это обломок Советского Союза
Зачем нужен (или не нужен) мегаблок
"На этих выборах не должно быть соревнований между Луценко или Кириленко, на этих выборах должна быть представлена команда, способная изменить качество государственной политики", - так считает один из лидеров блока "Українська правиця" Юрий Костенко.
Как политсила называется -"блок" или "партия" - это не так важно, главное - идеологическое направление. Дело в том, что борьба мегаблоков может привести к тому, что у них потеряются идеи, политические программы, а на первое место выйдут интересы, - рассуждает политики. - Что касается нашего участия в списке и что касается цифр... Я не очень пекусь о процентах, нас бы устроило правое политическое большинство в Верховной Раде, которого за пятнадцать лет так и не было в Украине. И именно этим объясняется то состояние государства и экономики, которое мы имеем. Государство у нас неукраинское, экономика - нерыночная, и тем более не социально-ориентированная, а клановая. Наша экономика – это обломок Советского Союза, такой остается сейчас Украина.
Полностью опрос о создании мегаблока оппозиции читайте тут