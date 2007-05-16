Костенко: наша экономика – это обломок Советского Союза

"На этих выборах не должно быть соревнований между Луценко или Кириленко, на этих выборах должна быть представлена команда, способная изменить качество государственной политики", - так считает один из лидеров блока "Українська правиця" Юрий Костенко.

Как политсила называется -"блок" или "партия" - это не так важно, главное - идеологическое направление. Дело в том, что борьба мегаблоков может привести к тому, что у них потеряются идеи, политические программы, а на первое место выйдут интересы, - рассуждает политики. - Что касается нашего участия в списке и что касается цифр... Я не очень пекусь о процентах, нас бы устроило правое политическое большинство в Верховной Раде, которого за пятнадцать лет так и не было в Украине. И именно этим объясняется то состояние государства и экономики, которое мы имеем. Государство у нас неукраинское, экономика - нерыночная, и тем более не социально-ориентированная, а клановая. Наша экономика – это обломок Советского Союза, такой остается сейчас Украина.

Полностью опрос о создании мегаблока оппозиции читайте тут