Тройку ЕС возмутили действия Яценюка

Тройка ЕС осуществила демарш в отношении украинского Министерства иностранных дел относительно проведения мониторинга проблем, с которыми сталкиваются украинцы при получении виз в посольствах стран - членов ЕС.

Об этом корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник, близкий к немецкому президентству в ЕС.

“Демарш был осуществлен из-за неанонсированного и нескоординированного с представителями стран - членов ЕС опроса”, - сказал собеседник агентства.

“Страны - члены ЕС были удивлены такими действиями, никто не знал, что они будут проводиться”, - сказал собеседник агентства.

По словам источника, проведение мониторинга таким образом, как это было сделано украинским МИД, противоречит духу соглашения об облегчении визового режима между Украиной и ЕС, подписание которого должно состояться в ближайшее время.

При этом собеседник агентства отметил, что Европейский Союз остается верным своим обязательством уменьшить уровень бюрократии в посольствах и как можно скорее довести до конца процесс введения в действие соглашения об облегчении визового режима.

В Министерстве иностранных дел Украины пока воздержались от комментариев по поводу этой ситуации.

Как сообщал УНИАН, 10-17 апреля этого года слушателями Дипломатической академии Украины при МИД среди украинцев, которые обращались в посольства государств - членов ЕС в Киеве с ходатайствами об оформлении виз, был проведен опрос.

Согласно его результатами, 57% опрошенных считают самыми существенными проблемами, которые встают перед гражданами Украины при оформлении виз, очереди. 30% назвали необоснованно большое количество документов, которые требуется для оформления виз. 18% указали на некорректность персонала. При этом стоимость услуг в целом не считается гражданами Украины высокой (14%).

4 мая министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что МИД Украины намерено провести двусторонние переговоры со странами, в посольствах которых у украинских граждан возникают проблемы при получении виз.