Торжественный концерт коллективов Грузинского культурно-просветительского центра и квартета ”Кесанэ”

19 мая 18.00 в Доме офицеров МОУ выступят детские и взрослые хореографические ансамбли, вокалисты, а также известный женский фольклорный квартет «Кесанэ». Квартет играет на разных народных инструментах (пандури, чонгури, чонгури бас, пандури бас, даира, гармонь и др.).

В их репертуаре песни из всех регионов Грузии, многоголосья. Квартет «Кесанэ» часто гастролирует в Европе. Руководителем квартета является Народная артистка Грузии Лела Татараидзе.

Концерт состоится в рамках празднования Дня Независимости Грузии Ассоциация Грузин Украины «ИБЕРИЭЛИ» при поддержке Министерства культуры и туризма Украины и Посольства Грузии в Украине.

В торжественном концерте будут присутствовать представители Секретариата Президента Украины, Кабинета министров и Верховной Рады Украины, а также представители Грузинского правительства.

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