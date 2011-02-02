Все больше поступает ложных сообщений о заминировании

Милиция обеспокоена ростом количества ложных сообщений о заминировании.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

“Милиция обеспокоена тем, что в последнее время в СМИ и среди общественности все чаще стали появляться сообщения о закладке бомбы или заминировании”, - отметили в милиции.

За последние сутки в Украине зарегистрировано 4 “липовых” сообщения о заминировании, за месяц таких звонков было 20. По большей части взрывчатку «закладывают» в учебных заведениях, на вокзалах, в административных зданиях и на рынках, то есть там, где наибольшее скопление людей.

Больше всего сообщений о «минировании» поступает в столице. Недавно стражи порядка задержали 16-летнего жителя Луганской области, который решил «пошутить», сообщив, что на Центральном автовокзале заложена взрывчатка.

Кроме того, милиционеры нашли “минера” одного из помещений Министерства труда и социальной политики Украины. Им оказался 60-летний киевлянин, рабочий закрытого акционерного общества «Киев-Лада». Следствие устанавливает, что побудило его к такому поступку.

В целом же, анонимные сообщения о заминировании зафиксировали в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Ривненской, Львовской, Херсонской, Черновицкой и Черкасской областях.

В МВД отмечают, что милиция хорошо оснащена техническими средствами, которые позволяют вычислить “горе–абонентов”. На сегодняшний день уже девять шутников привлекаются к уголовной ответственности.