Суд оставил Никитина под стражей

Шевченковский районный суд Киева избрал в отношении бывшего и.о. председателя Госкомрезерва Украины Виталия НИКИТИНА меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, суд принял такое решение 31 января в пределах расследования уголовного дела против В.НИКИТИНА, возбужденного по фактам расхищения свыше 7 млрд. грн. государственных средств, в том числе, выявленного международными аудиторскими организациями при проверке законности использования правительством Украины бюджетных средств в 2008-2009 гг. и в 1 квартале в 2010 г.

Должностному лицу инкриминируется расхищение средств в сумме 243 млн. грн. путем использования подконтрольных предприятий при закупке в Госкомрезерв 22 тыс. 150 тонн сахара.

Главное следственное управление СБУ расследует против В.НИКИТИНА уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 января Главное следственное управление СБУ задержало В.НИКИТИНА.