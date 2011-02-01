Королевская: Украина рискует навсегда остаться сырьевым придатком

Без перехода к «умной» экономике Украина навсегда останется сырьевым придатком развитого мира. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в эфире программы «О главном» на Первом национальном телеканале.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что на Всемирном экономическом форуме, завершившемся в Давосе (Швейцария), прозвучало мнение, что главным конкурентным преимуществом Украины может стать создание самой либеральной экономики на европейском пространстве. «Аргументы очень просты - у нас нет таких жестоких обязательств по регулированию и по внутренним обязательствам как у стран ЕС между собой, поэтому Украина может воспользоваться возможностью построить действительно свободную экономику. Это понимают все, кроме нашего правительства. Но, пока мы видим совершенно обратную реакцию - 2010 год был провальным по инвестициям в украинскую экономику, на 2011 год пока никаких глобальных инвестиционных проектов тоже нет», - заявила депутат.

По ее мнению, выходом из сложившейся ситуации может стать изменение структуры экономики. «Без перехода от экономики «тяжелой» к экономике «умной», мы навсегда останемся страной - сырьевым придатком развитого мира. И одно из направлений изменения структуры экономики - это развитие малого и среднего бизнеса, формирование экономически независимого и экономически ответственного среднего класса. К сожалению, на протяжении последнего полугодия со стороны государства можно наблюдать лишь карательные меры, направленные на уничтожение к малого и среднего бизнеса», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат отметила, что в Европе самая большая доля инновационных проектов приходится именно на малый и средний бизнес: «Наиболее инновационный обычно малый и средний бизнес. Премьер-министр Великобритании Дэвид КЭМЕРОН в Давосе сказал, что Европе необходим агрессивный трансконтинентальный толчок для предпринимательской инициативы. Именно в этом они сегодня видят будущее. В Украине, к сожалению, сегодня идут обратные процессы. Принимается репрессивный Налоговый кодекс, уничтожается упрощенная система налогообложения, то есть делается все, чтобы у людей не возникало желания проявлять предпринимательскую инициативу, заниматься бизнесом, создавать рабочие места и создавать добавочную стоимость экономике».

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, технологическая система, которая существует в нашей экономике – неконкурентоспособна. «Поэтому основной линией и направлением работы правительства должно стать построение инновационной экономики, экономика 21 века, способной создавать продукт с максимальной добавочной стоимостью», - отметила депутат.