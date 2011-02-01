В Киеве задержали чиновника налоговой милиции
17:43, 01 февраля 2011Общество
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За взяточничество
Сегодня работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с прокуратурой г. Киева задержали «на горячем» во время получения взятки в сумме 25 тысяч американских долларов заместителя начальника отдела налоговой милиции одного из районов г. Киева.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.
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