В Киеве задержали чиновника налоговой милиции

Сегодня работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с прокуратурой г. Киева задержали «на горячем» во время получения взятки в сумме 25 тысяч американских долларов заместителя начальника отдела налоговой милиции одного из районов г. Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.