Сколько стоит земля под Киевом

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в январе 2011 года снизилась на 0,62%, или 25 долл., – до 3925 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Барышевском районе на 0,73% (8 долл.) – до 1138 долл./сотка, Бородянском – на 0,57% (11 долл.) – до 1917 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 0,65% (42 долл.) – до 6474 долл./сотка, Фастовском – на 0,54% (6 долл.) – до 1144 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,63% (7 долл.) – до 1049 долл./сотка, Обуховском – на 0,55% (25 долл.) – до 4560 долл./сотка, Васильковском – на 0,51% (13 долл.) – до 2548 долл./сотка, Броварском – на 0,52% (16 долл.) – до 3030 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,75% (9 долл.) – до 1200 долл./сотка, Вышгородском – на 0,50% (15 долл.) – до 2991 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,41% (6 долл.) – до 1486 долл./сотка, Иванковском – на 0,64% (7 долл.) – до 1092 долл./сотка, Макаровском районе – на 0,55% (10 долл.) – до 1807 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в 2010 году выросла на 3,1%, или 119 долл., – до 3950 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.