Азаров: решения о защитных пошлинах на нефтепродукты еще нет

Правительство Украины изучает возможность введение импортных пошлин на нефтепродукты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Каждая страна имеет право себя защищать, особенно в сложное время. Но мы решение о введении таких импортных защитных пошлин еще не приняли. В правительстве есть разные точки зрения, ведутся расчеты», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в «ряде министерств экономического профиля» существует мнение, что введение таких пошлин спровоцирует рост цен на нефтепродукты.

Однако, при этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство будет принимать взвешенное решение по этому вопросу. «Правительство не будет горячиться и принимать необдуманных решений. Мы все взвесим и примем то решение, которое отвечает развитию экономики и интересам наших граждан», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он напомнил, что ряд стран ввел довольно существенные экспортные пошлины на нефть, в частности Россия.

Вместе с этим, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что на сегодняшний день импорт нефтепродуктов на украинском рынке составляет 54% из-за того, что ряд нефтеперерабатывающих предприятий находятся на ремонте.

По словам украинского премьера, украинские НПЗ, в принципе, имеют потенциал для обеспечения Украины нефтепродуктами объемом в 2 раза больше, чем необходимо стране.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует введение антидемпинговых пошлин на импортные нефтепродукты для бензинов, независимо от направления импорта, на уровне 130 евро/тонна и дизтоплива - 80 евро/тонна. В частности, в министерство обратились руководители 6 украинских НПЗ с требованием защитить отечественного производителя и начать антидемпинговое расследование в отношении импорта нефтепродуктов в Украину.

Со своей стороны, крупнейшие украинские автозаправочные сети и отраслевые эксперты выступают против введения пошлин на импорт нефтепродуктов и заявляют, что именно меры против импорта вызовут резкий рост цен на топливо и снизят его качество.