Что может сделать МИД для экономики и бизнеса

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает сформировать экономические приоритеты в деятельности внешнеполитического ведомства Украины на 2007-2008 гг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом министр заявил сегодня во время заседания Коллегии Министерства иностранных дел Украины, во время которого обсуждались актуальные вопросы внешней политики Украины.

В частности, главное внимание было акцентировано на взаимодействии министерств и ведомств Украины в вопросе сотрудничества с украинским бизнесом в реализации важнейших внешнеэкономических задач.

А.ЯЦЕНЮК предложил сформировать экономические приоритеты в деятельности внешнеполитического ведомства Украины на 2007-2008 гг., а также провести встречу с представителями украинского и иностранного бизнеса.

В работе Коллегии приняли участие представители Министерства экономики Украины.