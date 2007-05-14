Шуфрич ”разморозит” чернобыльские объекты

В скором времени возобновятся работы по строительству "замороженных" чернобыльских объектов.

Об этом в интервью журналу «Профиль Украина» от 14 мая 2007 года сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

«Надеюсь, что в ближайшие недели продолжатся работы по строительству "замороженных" чернобыльских объектов - завода по переработке жидких радиоактивных отходов, хранилища для отработанных радиоактивных отходов исключительно для первого, второго и третьего энергоблоков ЧАЭС и, наконец, начнутся работы по созданию нового безопасного конфайнмента над объектом "Укрытие"»,- сказал Н.ШУФРИЧ.

Он отметил, что финансировать эти работы будут страны-доноры совместно с Украиной.

«Хочу отметить, что с декабря прошлого года Украина является страной-донором обоих чернобыльских фондов - "Укрытия" и счета ядерной безопасности ЕБРР», - сказал он.

По словам министра, говорить о конкретных цифрах рано, но на сегодня Украина внесла около 40 млн. дол., а общий взнос Украины будет в пределах 70-80 млн. дол. - в зависимости от окончательной стоимости проектов. По словам, Н.ШУФРИЧА приблизительный вклад Украины - 1/15 от общей потребности.

«Сегодня для завершения строительства запланированных объектов необходимо порядка 1 млрд. дол.», - подчеркнул министр.