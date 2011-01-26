Милиционеры украли у мужчины карточку и сняли с нее деньги

В Закарпатье двое работников милиции похитили у мужчины банковскую карточку и сняли с нее деньги.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил исполняющий обязанности прокурора Закарпатской области Руслан БИЛОВАР.

По его словам, 7 января около 2-х часов ночи к ужгородцу на железнодорожном вокзале станции г. Мукачево подошли двое работников патрульной службы с целью проверки документов.

Милиционеры осуществили личный осмотр гражданина, во время которого украли у него зарплатную карточку, из которой вскоре сняли остаток зарплаты в сумме 940 грн.

«Это было зафиксировано фотокамерой банкомата: на фотоснимке из зарплатной карточки, которая принадлежит жителю Ужгорода, в 02.43 снимали средства работники милиции», - уточнил Р.БИЛОВАР.

Он также добавил, что сегодня, 26 января, прокуратурой Закарпатской области в отношении этих работников патрульной службы возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления властью и служебным положением и кражи (ч.3 ст. 364, ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

Прокурор также сообщил, что материалы уголовного дела направлены Закарпатскому транспортному прокурору для организации досудебного следствия.

Ход расследования указанного уголовного дела прокуратурой области взят на контроль, подчеркнул Р.БИЛОВАР.