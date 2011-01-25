Под тяжестью снега обрушилась крыша магазина
22:30, 25 января 2011Общество
1443 0
Трагедия в Петербурге
В результате обрушения кровли в магазине в Санкт-Петербурге погиб один человек погиб, девять пострадали, сообщает Би-би-си.
На Выборгском шоссе под тяжестью снега обрушилась кровля в магазине. Площадь обрушения составила около 500 квадратных метров.
Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter