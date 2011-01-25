Под тяжестью снега обрушилась крыша магазина

В результате обрушения кровли в магазине в Санкт-Петербурге погиб один человек погиб, девять пострадали, сообщает Би-би-си.

На Выборгском шоссе под тяжестью снега обрушилась кровля в магазине. Площадь обрушения составила около 500 квадратных метров.

Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело.