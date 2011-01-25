Неизвестные сообщили о заминировании супермаркетов «Метро» и «Караван»

Сегодня около 9.30 оперативные дежурные получили информацию о заминировании супермаркета «Метро» в Черновцах на улице Вильшины. Всех покупателей без объяснения причин вывели из помещения. Такая же ситуация с разницей в несколько минут повторилась и на улице Хотинской областного центра, где расположен супермаркет «Караван».

Как передает корреспондент УНИАН, на место немедленно выехали все оперативные службы – милиция, МЧС и др. Территорию вокруг супермаркета окружили постами милиции.

Как сообщили в ГУ МЧС Украины в Черновицкой области, впоследствии оказалось, что сообщение о заминировании супермаркетов «Метро» и «Караван» было чьей-то злой шуткой. Специалисты из МЧС и милиции обыскали помещение, но взрывчатки не нашли.

Администрация супермаркетов объяснила, что, в соответствии с инструкцией, из помещений были выведены все люди, а после проведения соответствующими службами розыскных работ, заведения вернулись к обычному режиму работы. Правоохранители пока от комментариев воздерживаются.