Из-за долгов целым регионам отключат газ (список)

С целью улучшения дисциплины газопотребления и расчетов за природный газ, потребленный с начала отопительного сезона 2010-2011 гг. (с 01.10.010), ДК «Газ Украины» поручила предприятиям по газоснабжению и газификации «Волыньгаз», «Донецкоблгаз», «Днепрогаз», «Запорожгаз», «Крымгаз», «Кировоградгаз», «Луганскгаз», «Львовгаз» и «Харьковгоргаз» предупредить и отключить от газопотребления 12 предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) из-за значительной задолженности перед компанией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, в частности, по состоянию на 24.01.11 с начала текущего отопительного сезона «Донецктеплокоммунэнэрго» задолжала ДК «Газ Украины» 156 млн. грн. (уровень оплаты – 28%), «Лисичансктеплосеть» - 25 млн. грн. (13%), «Северодонецктепло» - 14 млн. грн. (16%), «Стахановтеплообеспечение» - 4 млн. грн. (23%), «Днепропетровские тепловые сети» - 100 млн. грн. (39%), «Городские тепловые сети» (г.Запорожье) – 147 млн. грн. (43%), «Кировоградтепло» - 22 млн. грн. (33%), «Крымтеплокоммунэнерго» - 103 млн. грн. (25%), «Ялтинские тепловые сети» - 1 млн. грн. (10%), «Восточноевропейская теплоэлектро-генерирующая компания» (г. Луцк) - 17 млн. грн. (30%), «Львотеплоэнерго» - 106 млн. грн. (34%), «Дирекция развития инфраструктуры территории» (г. Харьков) - 20 млн. грн. (23%).

О необходимости отключения от газоснабжения предприятий ТКЭ-должников ДК «Газ Украины» уведомила Волынскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Кировоградскую, Луганскую, Львовскую, Харьковскую областные государственные администрации, Совет министров АР Крым, Госжилкоммунинспекцию.

ДК «Газ Украины» неоднократно предупреждала и предостерегала руководство теплоснабжающих предприятий-должников о возможности отключения от газоснабжения.

Компания постоянно обращалась также к местным органам власти в связи с необходимостью наведения порядка в расчетах за газ теплопроизводителей и погашения ними задолженности. Обращения и предостережения оказались напрасными.

С целью предоставления помощи региональным предприятиям по газоснабжению и газификации в укреплении дисциплины газопотребления и повышении уровня расчетов за природный газ, в Донецкую, Днепропетровскую, Луганскую, Запорожскую, Кировоградскую области и АР Крым направляются группы сотрудников ДК «Газ Украины». Помощь в отключении указанных предприятий ТКЭ-должников окажут также работники филиалов компании в Луцке, Львове и Харькове.

ДК «Газ Украины» отмечает, что люди в целом добросовестно и своевременно оплачивают стоимость потребленных коммунальных услуг, в т.ч. тепловой энергии, однако уплаченные ими средства своевременно в компанию не поступают.

Значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ, а также надлежащее прохождение отопительного сезона 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. Предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) задолжали ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 01.10.10), свыше 3,73 млрд. грн. (по состоянию на 24.01.11, без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов теплопроизводителей за потребленный газ составляет 43%.

По данным оперативного мониторинга наибольшая задолженность (с 01.10.10) - у предприятий ТКЭ Донецкой (573 млн. грн.), Днепропетровской (519 млн. грн.), Харьковской (487 млн. грн.), Луганской (199 млн. грн.), Запорожской (193 млн. грн.), Одесской (178 млн. грн.), Киевской (162 млн. грн.), Львовской (155 млн. грн.), Полтавской областей (119 млн. грн.), а также АР Крым (132 млн. грн.).

Задолженность за 2010-2011 гг. перед ДК «Газ Украины» столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» составляет 1,36 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 0%).

Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.