В «Борисполе» - Беркут и кинологи с собаками

В аэропорту «Борисполь» введены дополнительные меры безопасности, направленные на предупреждение скопления большого количества людей в аэровокзальных комплексах, на привокзальных площадях аэропорта.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

Согласно сообщению, для этого привлечены дополнительные подразделения линейного отдела внутренних дел, который осуществляет свою деятельность на территории аэропорта, задействованы подразделения «Беркут» для обеспечения общественного порядка.

Доступ на территорию терминалов и привокзальных площадей ограничен.

Кинологической службой комплекса авиационной безопасности аэропорта осуществляется дополнительное патрулирование привокзальных площадей и терминалов. Усилены меры безопасности в пунктах контроля за авиационной безопасностью.

В аэропорту, учитывая введение дополнительных мер безопасности, просят пассажиров проявлять бдительность и сообщать о подозрительном багаже, особенно а таком, который оставлен без присмотра.

«Будьте внимательны, не принимайте от посторонних людей их вещи на временное хранение. По всем вопросам, касающимся обеспечения общественного порядка, просим обращаться к сотрудникам аэропорта и представителям правоохранительных органов, находящихся на его территории», - отмечается в сообщении "Борисполя".

Как сообщал УНИАН, 24 января в московском аэропорту «Домодедово» прогремел взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 35 человек, 168 получили ранения.

По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.