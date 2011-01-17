Во Львове начинает работу школа нового поколения журналистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в течение года львовские журналисты смогут брать участие в тренингах различной тематики. Обучение будут проводить известные журналисты, а также представители власти, культуры, бизнеса.

Курс обучения будет состоять из 6 сессий: «Социальная журналистика», «Коммунальная журналистика», «Инструменты и реклама», «Экономическая журналистика», «Культурная журналистика», «Новые форматы текста».

Одна сессия будет длиться 2-4 дня. Сессии будут проводиться ежемесячно.

«Мы хотим вместе с молодыми креативными людьми создать во Львове новый кластер журналистов - журналистов социально ответственных, думающих, неординарных. Через совместные занятия, ролевые игры, будем вместе выстраивать модель будущей львовской журналистики. А известные люди, медиа-работники со стажем будут делиться опытом своего успеха», - рассказала УНИАН координатор проекта Светлана КРЫЖАНОВСКАЯ.

Первая сессия «Социальная журналистика» начнется 1 февраля. Тренинги будут проходить с февраля по июль - по одной сессии ежемесячно, каждая сессия включает несколько тренингов.

Набор в школу начался 13 января и продлится до 20 января.