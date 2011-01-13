Кабмин велел местной власти класть деньги только в два банка

Кабинет Министров Украины своим постановлением №6 от 12 января 2011 года утвердил Порядок размещения временно свободных средств местных бюджетов на депозитных счетах в банках.

Согласно вышеуказанному постановлению, текст которого размещен на сайте Кабмина, данный порядок предусматривает, что условиями размещения свободных средств на депозитах в банках являются: принятие Верховным Советом АР Крым или местным советом соответствующего решения; заключение договора банковского вклада (депозита) между финансовым органом и банком; отсутствие на дату размещения временно свободных средств просроченной кредиторской задолженности по соответствующему фонду местного бюджета; отсутствие на дату размещения временно свободных средств общего фонда местного бюджета непогашенных среднесрочных займов, полученных за счет средств единого казначейского счета в текущем бюджетном периоде; размещение на конкурсной основе временно свободных средств в банках, уставный капитал которых превышает 10 млрд. грн. (по данным НБУ на 1 октября 2010 года только «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк» умели уставный капитал более 10 млрд. грн. – 16,4 млрд. грн и 13,89 млрд. грн. соответственно) и к которым в течение года не применялись меры воздействия согласно требованиям нормативно-правовых актов Национального банка Украины, при условии соблюдения такими банками экономических нормативов капитала и ликвидности, обязательного резервирования средств на корреспондентском счете в Национальном банке и своевременного выполнения обязательств перед клиентами.

Также указывается, что временно свободные средства могут размещаться на депозитных счетах в банках только в пределах текущего бюджетного периода и должны быть возвращены на счета бюджета, с которого они перечислялись, не позже чем за 10 дней до окончания такого бюджетного периода.

Размер процентных ставок за пользование банками временно свободными средствами устанавливается по договоренности с учетом требований законодательства, в частности, нормативно-правовых актов Национального банка, регулирующих вопросы осуществления банками депозитных операций с юридическими и физическими лицами.

Для проведения конкурса по отбору банка создается комиссия в составе не менее пяти человек. Ее состав утверждается с определением председателя комиссии соответственно министром финансов АР Крым, руководителем структурного подразделения местной госадминистрации, исполнительного органа совета, который обеспечивает общую организацию и управление местным бюджетом, осуществляет другие функции, связанные с управлением средствами местного бюджета, либо городским, поселковым или сельским председателем (если соответствующий исполнительный орган не создан).

Заседание конкурсной комиссии, которое проводится в течение пяти рабочих дней с даты окончания срока подачи банками предложений, считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на его заседании. В случае равного распределения голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Победителем конкурса признается банк, который при прочих равных условиях предложил самую высокую процентную ставку по вкладу (депозиту) на соответствующий срок.