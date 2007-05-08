Мужчина заказал убийство врача, которого обвиняет в смерти своего ребёнка

Московская милиция предотвратила заказное убийство видного акушера-гинеколога. Заказчиком убийства оказался мужчина, ребенок которого погиб во время родов.

По данным пресс-службы Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России, в 2005 году в клинику, где работает ученый, поступила женщина с патологией беременности. Несмотря на усилия медиков, новорожденная девочка умерла вскоре после родов. Позднее женщина и ее супруг, 37-летний менеджер коммерческой фирмы, неоднократно обращались в различные инстанции и правоохранительные органы, требуя привлечь врачей к ответственности. Супруги обвиняли медиков в том, что они скрывали от них причины гибели ребенка и результаты вскрытия. Однако, согласно результатам проверок нарушений и ошибок в действиях врачей не было.

Некоторое время назад было установлено, что мужчина ищет исполнителей для убийства заведующего отделением клиники. В конце апреля заказчик преступления был задержан при передаче крупной суммы киллеру.

Прокуратура возбудила уголовное дело о покушении на убийство.

Медпортал