Яценюк - канадцам: ваше место займёт кто-то другой

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает за усиление экономической составляющей внешней политики государства, а также призывает канадские деловые круги быть более активными на украинском рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил, выступая перед членами канадско-украинской торговой палаты в Торонто, где он находится в рамках официального визита в Канаду.

“Моя принципиальная политика заключается в необходимости экономизации внешней политики Украины”, - в частности, сказал министр.

В этом контексте он в качестве позитива отметил новый проект Канадского агентства международного развития (CIDA) по подготовке украинских специалистов по современной торговой дипломатии, который начат при участии украинской диаспоры в Канаде.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что макроэкономические показатели текущего года подтверждают положительную динамику развития украинской экономики. В частности, отметил министр, в первом квартале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ВВП вырос на 8%, а объемы промышленного производства – на 12,5%.

А.ЯЦЕНЮК также сообщил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Канадой, особенно в таких сферах, как нефтегазовый сектор, внедрение современных технологий энергосбережения, сельское хозяйство, транспорт, финансы и др. По словам министра, дипломатические учреждения Украины в Канаде и канадско-украинская торговая палата должны стать генераторами новых идей, проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

“Украина является открытой в вопросах дальнейшего усиления двусторонних коммерческих отношений”, - заявил А.ЯЦЕНЮК, отметив важность конструктивного сотрудничества с бизнесовыми и финансовыми кругами Канады.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, вопрос канадских инвестиций также был темой обсуждения во время его встречи с министром международного сотрудничества Канады Жозеф ВЕРНЕР. Он отметил, что в начале 90-х годов прошлого века опыт канадских инвесторов в Украине был “не очень хороший”, впрочем, добавил министр, “нужно перевернуть эту страницу, и я говорю канадцам: чем больше вы ожидаете, тем больше вы теряете”.

В частности, по словам А.ЯЦЕНЮКА, на рынке украинских инвестиций сейчас очень эффективны европейцы, в первую очередь в финансовом секторе, американцы также сориентированы на украинский рынок, тогда как общий объем канадских инвестиций в Украину, который составляет лишь 158 млн. дол., совсем не отвечает уровню двустороннего партнерства, которое имеет особый статус.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что аргументом в этом вопросе может быть и то, что, например, рынок украинской недвижимости дает иностранным компаниям, которые на нем работают, среднегодовой доход до 35%, очень динамичным является процесс капитализации банков. “Да, украинский рынок рискованный, но он высокоприбыльный”, - отметил А.ЯЦЕНЮК.

“Если вы не будете скорее это делать, то ваше место займет кто-то другой”, - отметил министр, обращаясь к представителям деловых кругов Канады.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата Украины, товарооборот между Украиной и Канадой в 2006 году составлял 313,772 млн. дол. (по данным Минстатистики Канады – 265,3 млн. дол.); в Украине зарегистрировано 198 предприятий с 158,5 млн. дол. прямых канадских инвестиций, за период 2006 г. в Украину поступило 4,2 млн. дол.; доля канадского капитала в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Украину составляет 0,7%.

В Украине канадские инвесторы больше всего вкладывают в промышленность (41,3%); машиностроение (22,5%); оптовую торговлю (32,6%); операции с недвижимым имуществом, аренду, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям (14,6%).