Черновецкий поручил проверить заведения игрового бизнеса

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выдал поручение на протяжении месяца провести проверку соблюдения законодательства субъектами игорного бизнеса.

Текст документа размещен на официальном сайте Киевской городской государственной администрации.

Проверку должны провести специально созданные комиссии, состав которых будет согласован с КГГА.

Как сообщается в документе, целью проверки является наведение надлежащего порядка в сфере игорного бизнеса и увеличение поступлений в бюджет г. Киева.

Поручение также предусматривает, что программа проверки должна быть согласована с Киевской городской государственной администрацией.