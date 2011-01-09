Украинские эксперты обсудят новый учебник по истории

14-15 января в Украинском католическом университете Львова состоится встреча украинских историков, организованная Ассоциацией учителей «Нова Доба» и Программой исследования современной Украины имени Петра Яцыка.

Как сообщили УНИАН в отделе информации и внешних связей Украинского католического университета, на встрече планируется обсудить два важных и связанных между собой вопроса. Это - вопрос нового учебника по истории Украины и построение новой исторической политики в государстве. Особенностью встречи является то, что она объединит две группы историков – профессиональных исследователей и учителей школ.

«Эксперты проведут обсуждение проекта нового учебника истории Украины, который подготовила Ассоциация «Нова Доба» и финансово поддержал Совет Европы. Этот учебник предлагает полиэетническую версию украинской истории», – рассказал историк, профессор УКУ Ярослав ГРИЦАК.

Другой темой встречи станет обсуждение и построение новой исторической политики в Украине в целом – «политики, которая, в отличие от предыдущей, а еще больше - нынешней власти, вела бы к примирению общества, а не к конфронтации”, добавил историк. По мнению Я.ГРИЦАКА, “конфликт вокруг исторической памяти делает невозможным компромисс в государстве, это также тормозит политические и экономические реформы”.

“Власть не может владеть монополией на историческую память. Нужны общественные инициативы, которые смогут противостоять такой монополизации и предлагать разумные альтернативы», – отметил Я.ГРИЦАК.

Участие во встрече примут около 30 историков из всех регионов Украины.