В Ираке погиб российский журналист (фото)
Информацию подтвердили в посольстве РФ
|Дмитрий Чеботаев. Фото сайта community.livejournal.com
Как передает РИА «Новости», эту информацию подтверждают в Посольстве России.
"Накануне в провинции Дияла около 16.00 по московскому времени в результате подрыва американской бронемашины погиб российский гражданин Дмитрий Чеботаев", - сообщил по телефону представитель посольства.
В инциденте также погибли шесть американских военнослужащих, добавил он.
"В посольстве не знали о факте пребывания погибшего на территории Ирака, так как он не сообщил о своем местопребывании", - отметили в диппредставительстве.
Погибший российский гражданин работал фотокорреспондентом, предположительно, на одно из американских фотоагентств.
"О факте гибели гражданина России стало известно от одного из его коллег, также россиянина", - сообщили в дипломатическом представительстве.