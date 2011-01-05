Назначен и.о. гендиректора Укрспецэкспорта

Указ на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Дмитрия ПЕРЕГУДОВА исполняющим обязанности генерального директора Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, 4 января, Президент освободил Дмитрия САЛАМАТИНА от должности генерального директора «Укрспецэкспорта», назначив его генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром».

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