Участник драки в парламенте назначен гендиректором Укроборонпрома

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Дмитрия САЛАМАТИНА генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, другим указом Президент освободил Д.САЛАМАТИНА от должности генерального директора Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2010 года Президент подписал указ о создании государственного объединения "Укроборонпром".

29 декабря Кабинет министров Украины принял решение о создании государственного концерна “Укроборонпром”.

В состав концерна вошли: Государственная компания по экспорту и импорту продукции и услугам военного и специального назначения “Укрспецэкспорт”; государственное предприятие “Укроборонсервис”; государственное предприятие “Специализированная внешнеторговая фирма “Прогресс”; государственная хозрасчетная внешнеторговая и инвестиционная фирма “Укринмаш”; государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие “Спецтехноэкспорт”; государственное внешнеторговое и инвестиционное предприятие “Промоборонэкспорт”; государственное предприятие “Внешнеторговая фирма “ТАСКО-экспорт”.

Как сообщал УНИАН, вечером 16 декабря Д.Саламатин был одним из активных участников избиения оппозиционных депутатов.

Депутат-совместитель Дмитрий Саламатин, один из наиболее злостных прогульщиков пленарных заседаний ВР, неизменно появляется в дни драк. Он участник двухмесячного блокирования трибуны, когда в оппозиции была Партия регионов, а во время ратификации Харьковских соглашений он отметился тем, что сломал нос депутату Карпуку.

Уроженец Караганды (1965 г.р.) Саламатин в начале 90-х перебрался в Москву, работал консультантом и коммерческим директором в топливных компаниях. В 1999 году переехал в Украину, в 2006 году стал нардепом от ПР. Вероятно, в это же время получил украинское гражданство. До назначения директором государственной компании "Укрспецэкспорт" в июне 2010 г. опыта работы с военной и специальной продукцией, судя по официальной биографии, не имел.