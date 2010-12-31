Сколько стоит аренда загородного дома в новогоднюю ночь

Аренда жилья на новогодние праздники вырастает в 2-6 раз.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в риэлторских компаниях Киева.

По данным директора агентства недвижимости «Алекс-консалт» Олега ЖУКА, в основном, спросом пользуются дома в пределах 10-15 километров от Киева со всеми удобствами. К примеру, аренда дома общей площадью 300 кв. м в 10-15 км от Киева обойдется в 1 тыс. долл./сутки. Если к достоинствам дома добавляются сауна и бассейн, стоимость аренды повышается в два раза. При этом зачастую цены превышают качество.

При этом специалисты компании RealDruzi отметили, что дом, который сдается за 7 000 долл. в месяц, в декабре может стоить 1 000 долл./сутки. При этом, новогодняя ночь в нем же обойдется в 3 000 долл./сутки, новогодняя неделя – 5 000 долл./сутки.

Стоимость аренды на праздники растет в зависимости от уровня дома (его арендной ставки в месяц), срока, на который сдается дом, количества человек и т.д. По данным RealDruzi, аренда дома на двое суток может составлять от 30% до 100% месячной арендной платы. В частности, для домов бизнес-класса - минимум 1 500 - 2 000 долл./двое суток.

О.ЖУК отмечает, что количество желающих снять квартиры в столице для новогодних гуляний в этом году уменьшилось. Встречающим праздники в Киеве также придется раскошелиться: сдающие квартиры посуточно повышают арендную плату на Новый год в полтора раза. Так, приличная 2-3-комнатная квартира в Киеве, в которой можно собраться компанией, обойдется в около 100 долл. в сутки. В обычное время такое жилье можно снять на 30-50% дешевле.

Подробнее читайте в материале "Новогодние праздники: аренда «домика в деревне» поднялась в 10 раз".