Где украинцы собираются встречать Новый год (опрос)

Большинство украинцев планируют встречать Новый год дома перед телевизором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре Институтом Горшенина.

В частности, согласно данным, переданным в УНИАН, дома планируют встречать Новый год 72,4% украинцев. Каждый шестой респондент - 15,6% - планирует провести новогоднюю ночь в гостях, 6,4% - в ресторане, клубе или на дискотеке; 5,7% - за городом; 3,8% - за рубежом; 1,4% - в местах общественных гуляний. Пока не решили, где будут встречать Новый год 2,2% опрошенных.

Подавляющее большинство граждан Украины - 82,7% - планируют положить подарки под новогоднюю елку. Из них 45,8% предпочтут недорогие подарки, 23,4% на новогодних подарках экономить не будут, а 13,5% приготовят подарки только детям из-за отсутствия финансовой возможности. Не планирует дарить новогодние подарки каждый шестой украинец - 15,6%. Из них 9,6% - по причине отсутствия финансовой возможности, а 6% - потому что никогда этого не делали. Затруднились ответить на данный вопрос 3,4% респондентов.

Полагают, что прошедший 2010 год был «скорее трудным» 41,6% респондентов. Почти такое же количество опрошенных - 39,1% - считают, что год был «в целом хорошим». При этом для 11,2% украинцев год был «плохим, очень тяжелым», а для 7,6% - «очень удачным». Затруднились ответить на данный вопрос 0,5% граждан Украины.

Надеются, что 2011 год будет в целом хорошим 45,6% украинцев, а 10,6% ожидают, что год будет очень удачным. Полагают, что следующий год будет «скорее трудным» 35,8%, «очень плохим» - 3,6% опрошенных. Затруднились ответить на этот вопрос 4,4% украинцев.

*** Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Новогоднее настроение в Украине» с 25 по 27 декабря 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.