На Львовщине уже неделю горит шахта: есть опасность взрыва

Работы по ликвидации пожара на шахте «Межиречанская» государственного предприятия «Львовуголь» приостановлены из-за опасности взрыва.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС во Львовской области, 26 декабря после проведения повторного контроля за газовой обстановкой на аварийном участке шахты «Межиречанская» было обнаружено поднятие уровня опасных газов, что может привести к взрыву.

Руководитель горноспасательных работ принял решение о приостановке ликвидационных работ и выводе рабочих из шахты.

Сегодня должно состояться заседание специальной комиссии относительно дальнейшего определения ликвидационных работ.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря в 20.18 возник пожар на шахте «Межиречанская» на глубине 485 м. Робота шахты была приостановлена. На момент пожара на аварийном участке находились 77 человек. В период с 21 по 26 декабря проводились работы по активному тушению и локализации пожара.