Вокруг НСК «Олимпийский» должна быть 1,5-километровая зона

В Киеве к Евро-2012 упорядочат наружную рекламу вокруг Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, среди основных задач в подготовке столицы к футбольному чемпионату Европы в 2012 году является обустройство 1,5-километровой зоны вокруг главной спортивной арены столицы.

Как сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, в пределах 1,5-километровой зоны вокруг НСК «Олимпийский» рекламные носители должны быть унифицированные по размеру, цвету, форме и гармонично вписываться в ландшафтно-архитектурные и историко-культурные особенности территории.

С этой целью будет создана специальная Комиссия по вопросам разработки паспортов улиц, приведения в порядок фасадов домов, благоустройства улиц, единой схемы внешнего освещения улиц.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями УЕФА относительно проведения чемпионата Европы по футболу, приоритетное право на размещение рекламы в 1,5-километровой зоне вокруг НСК «Олимпийский» будет предоставлено исключительно международным спонсорам УЕФА.

В соответствии с документом, город бесплатно предоставит УЕФА на правах социальной рекламы 448 мест для размещения рекламы турнира.