Цушко заблокировал выпуск сотни украинских книг

Госкомтелерадио заявляет, что впервые за многие годы существования программа «Українська книга» очутилась под угрозой срыва.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины.

«Сегодня главной преградой в печатании более сотни общественно важных книг стало Министерство экономики, - сказал председатель Госкомтелерадио Юрий ПЛАКСЮК. - Дело в том, что это Министерство должно согласовывать тендерные процедуры закупки у одного участника услуг в печатании книг. Но оно с 8 ноября оставляет направленные нами документы без ответа”.

Поэтому, подчеркнул он, несмотря на то, что Министерство финансов выделило деньги, ни один проект из программы еще не профинансирован.

“Обидно, что чиновники Минэкономики не понимают значения этой программы для национальных интересов и игнорируют ее в то время, когда в Украине уменьшается выпуск книг по названиям и тиражам, когда государство не удовлетворяет потребности общества в качественной, содержательной книге, научной литературе”, - сказал Ю.ПЛАКСЮК.

По его словам, именно программа «Українська книга» заполняет эти пробелы, в ее рамках запланирован выпуск произведений, как классиков украинской литературы, так и современников, которые пишут историю нашего народа, большое количество проектов для детей, научная и познавательная литература… “Следующий год, как мы знаем, особенный для Украины - 20 лет независимости, шевченковские даты, другие вехи нашей истории. И все это было учтено в бюджетной программе», - отметил председатель Госкомтелерадио.

Как сообщалось, программа «Українська книга» формируется согласно Порядку, утвержденному приказом Госкомтелерадио и зарегистрированному в Минюсте. Каждый издательский проект программы 2010 года прошел независимую экспертизу и профессиональный отбор на Экспертном совете (консультативном, постоянно действующем совещательном органе), в составе которого известные писатели, научные работники, общественные деятели. В программу в этом году вошли 116 издательских проектов 55 издательства и издательской организации, 61 издание перенесено из программы «Українська книга» 2009 года, по которым Комитет имел финансовые обязательства (всего – 177 изданий). Сумма средств, предусмотренная в государственном бюджете нынешнего года на выпуск книжной продукции по программе «Українська книга», составляет 33 млн. грн. (с учетом прошлогодних долгов).

Что касается ситуации с книгоизданием в Украине в целом, то, по данным Книжной палаты им. И.Федорова, выпуск книг и брошюр в этом году сократился по сравнению с таким же периодом в прошлом году по количеству названий - на 12,5%, по тиражам – на 21,2%.