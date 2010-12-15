Одесские медики жалуются на подарок Тимошенко

Автомобили „Опель Комбо”, закупленные в Австрии правительством Тимошенко для станций скорой помощи, оказались непригодными для эксплуатации в украинских условиях. Об этом Подробностямзаявил начальник Одесского областного управления охраны здоровья М.Бартко.

В процессе эксплуатации оказалось, что на украинских дорогах с их ямами, грязью и снежными заносами европейская техника глохнет и буксует.

Кроме того, эти автомобили совсем не приспособлены для перевозки лежащих больных – там просто нет места, чтобы разместить носилки.

А необходимые расходы на их переоборудование и эксплуатацию значительно превышают возможности районных заведений охраны здоровья.

БАРТКО отметил: "Если кто-то попробует переоборудовать, то это нужно иметь дело с ГАИ, нужно иметь хороших инженеров, нужно получить разрешение – это будет слишком дорогостоящее мероприятие”.

Всего Одесская область получила 48 таких автомобилей.