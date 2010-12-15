Пшонка: по делу Лозинского было "продуманное" давление на следователей

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА надеется, что в феврале следующего года суд вынесет приговор бывшему народному депутату Виктору ЛОЗИНСКОМУ и другим лицам, фигурирующим в деле об убийстве жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олийныка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПШОНКА заявил сегодня на брифинге в Киеве.

“Генеральная прокуратура собрала достаточно доказательств, доказывающих вину всех лиц, и надеюсь, что суд всесторонне и объективно рассмотрит их и вынесет объективный приговор... Думаю, это будет второй месяц начала нового года”, - сказал генпрокурор.

В то же время он сообщил, что “не является секретом”, что во время досудебного следствия были попытки оказывать давление на следователях Генпрокуратуры.

“Давление было такое продуманное. Я не утверждаю, что это были угрозы, но была просьба, чтобы следователи изменили ситуацию о квалификации”, - сказал генпрокурор, заметив на уточняющий вопрос по этому поводу, что это давление заключалось в «вызовах, призывах, разговорах», делалось так, чтобы лица, стоящие за ним, не могли понести никакой ответственности.

Тем не менее, заявил В.ПШОНКА, “уголовное дело расследовано всесторонне, полно и все доказательства собраны полностью”.

Также генпрокурор сообщил, что со стороны В.ЛОЗИНСКОГО, как установлено следствием, была договоренность с егерем, чтобы тот взял убийство на себя.

Кроме того, как свидетель по этому делу проходит женщина (кто она генпрокурор назвать не пожелал), “которая дала правдивые показания с начала следствия”.

В.ПШОНКА напомнил, что всем четверым обвиняемым может быть назначено наказание на большие сроки, в частности, В.ЛОЗИНСКОМУ по предъявленным обвинениям предусматривается наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения, Евгению ГОРБЕНКО – до 10 лет, Михаилу КОВАЛЬСКОМУ – до 10 лет и Максиму ПЕРЕПЕЛИЦЕ – до 5 лет.

При этом генпрокурор допустил, что это дело с учетом того, что оно достаточно тяжело расследовалось, будет слушаться в суде также не очень легко.

В то же время на вопрос, нельзя ли будет расценить сегодняшний брифинг генпрокурора как своеобразное давление на суд, учитывая, что вчера состоялось первое заседание, В.ПШОНКА ответил: “Это можно додумать, рекомендовать, поэтому не надо говорить то, чего не происходило и не происходит. Я только сказал о том, что нелегко будет суду рассматривать дело, учитывая, какое давление было на досудебном следствии”.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области следствие столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык, 1954 года рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело согласно ч.2 ст.121 (умышленное тяжелое телесное повреждение, осуществленное способом, носящим характер особых мучений, или осуществлено группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполнено по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля 2009 года Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку в суд.

30 июля 2009 г. В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно появился в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

3 марта Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.

14 декабря Днепровский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела.

16 декабря в 14.00 судья вынесет решение, определять или нет дело к рассмотрению по существу. Также суд вынесет решение относительно ходатайств, которые подавались адвокатами обвиняемых.