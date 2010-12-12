В Украине курят мужчины-недоучки и женщины с высшим образованием

36% украинцев курят, 31% — ежедневно. Это выше среднего показателя — 28,6% по Европейскому региону (по данным ВОЗ). Такие данные содержатся в исследовании Всемирного банка под названием «Основные причины высокого уровня смертности в Украине», текстом которого располагает «Зеркало недели». Интересно, что более склонны к курению, в том числе ежедневному, мужчины с начальным образованием и женщины с высшим образованием.

Причем средний возраст начала курения среди ежедневных курильщиков снижается и на сегодняшний день составляет 16 лет. Меньше всего ежедневных курильщиков на западе страны (24,6%), больше всего — на востоке (34%). 80% ежедневных курильщиков — мужчины. В младшей возрастной группе курильщиков в четыре раза больше, чем в старшей.

20% украинцев не отказывают себе в чрезмерном употреблении или злоупотреблении алкоголем. Это явление более распространено среди мужчин (80%). Чрезмерное употребление или злоупотребление алкоголем начинается смолоду (28% в возрастной группе 18—29 лет) и увеличивается с возрастом, достигая пиковых значений в возрастной группе 40—49 лет (26,7%), после чего начинает снижаться (что может свидетельствовать о высокой смертности пьющих). Больше всего мужчин, чрезмерно употребляющих или злоупотребляющих алкоголем, принадлежат к возрастной группе 18—29 лет (31,8%), больше всего женщин — к группе 40—49 лет (35,8%).

Каждый десятый украинец малоподвижен (то есть мало ходит пешком, ездит на велосипеде, работает дома или во дворе, занимается спортом и т.д. ). Больше всего тревожат высокие показатели (11%) малоподвижного образа жизни в возрастной группе 18—29 лет. Это, возможно, один из самых высоких показателей в регионе (например, в Чехии этот показатель составляет 3,7%, в Венгрии — 7,1%).

17% смертей в 2004 году были вызваны такими факторами риска как курение, злоупотребление алкоголем и нарушение правил дорожной безопасности. В частности, Украина занимала второе место по уровню смертности от злоупотребления алкоголем (включая алкогольный психоз) во всем Европейском регионе ВОЗ, уступая первенство лишь Эстонии. Согласно данным Всемирного банка, 94% этих смертей можно было избежать благодаря соответствующей профилактике.