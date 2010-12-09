Московский патриархат забирает зеленую зону под храм и паркинг

11 декабря возле Киевской городской государственной администрации состоится акция протеста против финансирования столицей строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора Украинской православной церкви Московского патриархата в зеленой зоне возле станции метро "Лыбидская".

Об этом пишет в своем блоге один из активистов общественного движения «Сохрани Старый Киев» Игорь ЛУЦЕНКО.

Он отмечает, что депутаты Киевсовета выделили из городского бюджета 11 млн. грн. на строительство этой церкви.

“Уничтожив чуть ли не единственную зеленую зону в том районе, представители УПЦ (МП) там намерены построить себе храм, гостиницу для паломников, телестудию, конференц-зал на 1 тыс. чел., спорткомплекс и паркинг на 126 мест”, - сказал И.ЛУЦЕНКО.

“Мы – против! Киевляне против, чтобы за счет бюджета Киева поддерживать церковные организации”, - отмечает активист движения «Сохрани Старый Киев».

По его словам, в текущем году дефицит бюджета Киева составит около 1,7 млрд. грн. Не хватает денег, чтобы финансировать отопление, медицину, образование, восстановление зеленых зон. Водопроводы, канализация, значительная часть дорог находятся в запущенном состоянии, констатирует И.ЛУЦЕНКО.

11 декабря в 11.30 активисты движения приглашают всех прийти под КГГА и сказать свое “Нет” такой безответственной бюджетной политике!

“Нет будет сказано планам захвата УПЦ МП Киева. Напоминаем, на месте развалин древнего храма Киевской Руси – Десятинной церкви – в соответствии с указом ЯНУКОВИЧА построят храм УПЦ (МП). Сейчас представителями этой конфессии незаконно захватываются зеленые зоны столицы – парк Юность, сквер на проспекте Науки, сквер на пересечении улиц Гончара и Б.Хмельницкого. Нужно сказать НЕТ этому рейдерству под церковным прикрытием”, - подчеркнул активист движения «Сохрани Старый Киев».

К акции не причастна ни одна политическая сила, отметил он.