В Киеве переименовали станцию метро «Республиканский стадион»

Станцию столичного метрополитена «Республиканский стадион» переименовали в станцию «Олимпийская».

Об этом УНИАН сообщил председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, ссылаясь на решение комиссии КГГА по вопросам переименований и памятных знаков.

«Комиссия единодушно поддержала переименование в станцию метро «Олимпийская». Это и понятно, ведь Республиканский стадион уже давно именуется Олимпийским. Поэтому название станции метро несколько устарело и изжило себя», - уверен А.БРИГИНЕЦ.

Кроме того, название станции «Олимпийская» будет более понятным тысячам туристов, которые приедут в Киев на Евро-2012, отметил А.БРИГИНЕЦ.

*** Станция метро «Республиканский стадион» была открыта 19 декабря 1981 года. Указом Президента Украины в 1996 году Республиканский стадион получил свое нынешнее название - НСК «Олимпийский».