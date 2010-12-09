Профессиональные болезни медиков: на первом месте - туберкулез

В структуре профессиональных заболеваний медицинских работников в Украине преобладают социально значимые болезни: на первом месте - туберкулез, дальше идут гепатит и бронхиальная астма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Профсоюза работников здравоохранения Виктория КОВАЛЬ, выступая сегодня на IV съезде профсоюза.

“Досадно констатировать, но сегодня в системе здравоохранения отсутствует планомерная работа относительно профилактики заболеваемости медицинских работников, их оздоровления, практически не выполняется приказ Минздрава “О мерах по организации системы предоставления медицинской помощи работникам здравоохранения”, - сказала председатель профсоюза.

Она подчеркнула, что острой остается проблема создания системы правовой защиты работников сферы от угроз, насилия и посягательств на жизнь, захват в заложники при выполнении своих профессиональных обязанностей, это в первую очередь касается работников “скорой помощи”.

В.КОВАЛЬ подчеркнула, что из-за нехватки финансирования в стране не принята Отраслевая программа улучшения состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды, не выполняются другие мероприятия Отраслевого соглашения.