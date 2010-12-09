Пьяный мужчина облил милиционера бензином и поджег
14:43, 09 декабря 2010Общество
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Участковый прибыл по вызову
В Нетишине Хмельницкой области мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег участкового инспектора милиции.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
“С угрозой расправы подозреваемый вылил горючее на одежду милиционера и поджег. Вследствие этого участковый инспектор получил ожоги, сгорела и часть форменной одежды”, - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что участковый инспектор прибыл по вызову, поскольку подозреваемый после очередного конфликта с женой облил квартиру бензином и угрожал ее сжечь.
Прокуратурой Нетишина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 345 и ч. 2 ст. 347 Уголовного кодекса Украины.
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