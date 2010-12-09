В Киеве выдавали поддельные разрешения на размещение киосков

Сотрудники столичного УБОПа разоблачили организованную преступную группу, созданную бывшим депутатом Деснянского районного совета, который за денежное вознаграждение выдавал предпринимателям фиктивные разрешительные документы на размещение малых архитектурных форм (киосков, павильонов и пр.) на территории района.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил директор Департамента связей с общественностью МВД Украины Дмитрий АНДРЕЕВ.

По его словам, в эту группу также входили помощник экс-депутата и начальник одного из департаментов КГГА.

Мошенники открыли на территории одного из детсадов приемную, где проводили прием предпринимателей и беседы с ними, в частности, о том, что если они дадут от 5 до 60 тыс. долларов, вопрос размещения их МАФов будет решен и пролоббирован на сессии райсовета.

Как отметил Д.АНДРЕЕВ, такие действия мошенники совершали на протяжении 2008-2009 годов, выдавая предпринимателям временные поддельные разрешения.

Задокументировано около 20 подобных случаев, однако в милиции не исключают, что таких фактов было больше. В связи с этим МВД призывает предпринимателей, которые могли пострадать от действий этой преступной группы, обращаться в столичный УБОП. При этом в МВД заверяют, что в случае выявления у предпринимателей фиктивных документов милиция будет максимально способствовать легализации их дел.