Калетник говорит, что не боится выносить сор из таможни

Государственная таможенная служба Украины планирует в 2011 году завершить реформу таможенной системы, в частности должна заработать электронная таможня.

Об этом COMMENTS.UA рассказал глава Гостаможслужбы Украины Игорь КАЛЕТНИК.

По его словам, в таможне очень надеются на принятие Таможенного кодекса. «Мы должны получить полномочия для проведения постаудита и рискового планирования проверок. Это значительно ускорит таможенное оформление и автоматизирует все процессы, уменьшив влияние человеческого фактора», - отметил он.

«В этом году мы нанесли существенный удар по контрабанде наркотиков, но мы должны быть готовы к новым вызовам. Учитывая европеизацию ассортимента наркотических веществ, которые не производятся в Украине, на таможенную службу возлагается значительная ответственность по недопущению незаконного перемещения наркотиков через границу. Потому в новом году планируем активизировать взаимодействие с органами внутренних дел и СБУ, а также правоохранительными органами других государств», - сказал И.КАЛЕТНИК.

Кроме того, он подчеркнул, что в 2010-м из таможенных органов за коррупционные действия было уволено 200 сотрудников. «Это не была охота на ведьм. Все уволенные понесли ответственность за конкретные правонарушения. Мы не боимся выносить сор из избы, и наоборот, будем только наращивать наше желание к самоочищению от коррумпированных таможенников», - подытожил глава Гостаможслужбы.