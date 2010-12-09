Литвин назвал крайнюю дату принятия бюджета-2011

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН называет последней датой принятия государственного бюджета на следующий год 24 декабря текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН сказал, общаясь с журналистами в четверг в Сеуле.

По его словам, за две недели пленарной работы, которые будут у Верховной Рады до конца года, главное - определиться с доходной и расходной частями бюджета, уровнем инфляции, дефицитом бюджета.

На уточняющий вопрос о требованиях некоторых политических сил включить в бюджет в следующем году расходы на проведение парламентских выборов в 2011 году, В.ЛИТВИН отметил: «Можно требовать что-либо, но если выборов нет, то о каких расходах может быть речь?».

При этом он в очередной раз отметил необходимость изменения избирательной системы. «Если гипотетически представить, что выборы будут в следующем году, то никаких конструктивных решений, в том числе, и государственный бюджет, приниматься не будет, ведь все будут спешить понравиться избирателям», - сказал руководитель парламента.

Как сообщалось, председатель ВР В.ЛИТВИН 5-10 декабря посещает с официальными визитами Социалистическую Республику Вьетнам и Республику Корея.