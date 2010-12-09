Иностранным инвесторам в Украине предложат создать свой Совет

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ инициирует создание Совета иностранных инвесторов при этом комитете ВР Украины.

Об этом она заявила, выступая в Брюсселе на круглом столе «Всеохватывающая зона свободной торговли ЕС-Украина: Будущие шаги и имплементация», сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что качественного повышения уровня жизни наших граждан можно достичь лишь благодаря эффективно работающей экономике, благоприятном инвестиционном климате в стране.

По мнению главы парламентского комитета, для выживания в посткризисном мире Украина должна перейти к стандартам 21 века, стандартам «умной экономики». «Для нас это означает провести реальные реформы, модернизировать экономику государства. Целью таких преобразований должно стать качественное повышение уровня жизни наших граждан, а этого можно достичь лишь благодаря эффективно работающей экономике, благоприятном инвестиционном климате в стране - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению народного депутата, власти необходимо научиться проводить реформ через диалог. «Необходим диалог, при котором власть будет прислушиваться к мнению представителей как отечественного, так и зарубежного бизнеса, оставаясь при этом в рамках закона. Убеждена, что успех лежит в способности власти создать наиболее благоприятные условия работы для бизнеса за счет конкурентных и инновационных механизмов, заложенных в законодательную базу, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета ВР отметила, что необходимо в максимально короткие сроки ликвидировать все болевые точки в украинском законодательстве, которые препятствуют работе инвесторов. «Надеюсь, что создание Совета иностранных инвесторов при нашем Комитете позволит стимулировать рост инвестиций в Украину за счет зарубежных партнеров, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Это будет консультативный орган, работа которого позволит оперативно реагировать и устранять препятствия на пути иностранных инвестиций в Украину».