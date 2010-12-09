У Киевской области новый прокурор

Новым прокурором Киевской области назначен Михаил ВИТЯЗЬ.

Как сообщил УНИАН информированный источник, сегодня генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА представит работникам прокуратуры Киевской области нового прокурора вместо уволенного с этой должности Александра ГАРДЕЦКОГО.

По данным источника, новым прокурором столичного региона станет прокурор Подольского района Киева Михаил ВИТЯЗЬ.

При этом собеседник агентства заметил, что, по предварительным данным, А.ГАРДЕЦКИЙ будет переведен на работу в центральный аппарат Генпрокуратуры, в частности, в подчинение заместителю генпрокурора Евгению БЛАЖИВСКОМУ, который курирует оперативно-розыскную деятельность и деятельность спецподразделений.